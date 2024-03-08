Какими бы продвинутыми ни были iPhone, они не вечны, ведь эти телефоны постоянно обновляют.

Каждые несколько лет модели iPhone устаревают и если пришло время купить новый телефон, вам захочется узнать, как перенести данные со старого устройства iOS.

Итак, как перенести данные на новый iPhone на iOS:

Поскольку этот процесс очень важен, Apple позволяет относительно легко переносить ваши данные с одного телефона iPhone на другой.

Вот как вы можете перенести свои данные на новый телефон iPhone в iOS.

Найдите меню «Перенос или сброс iPhone» в iOS 17.

На устройствах iOS начните с перехода в меню настроек на текущем устройстве. Прокрутите вниз до меню «Перенос или сброс iPhone», чтобы начать процесс. Apple упрощает процесс с помощью инструкций на экране, которые помогут вам в этом процессе.

2. Создайте резервную копию вашего нового телефона

Всегда рекомендуется также настроить резервное копирование iCloud на вашем новом устройстве. Автоматическое резервное копирование будет означать, что ваш новый телефон всегда в безопасности, и любые обновления вашего нового оборудования будут сохранены, если вам понадобится загрузить резервную копию.

Вы можете сделать это на своем мобильном устройстве, на рабочем столе Mac, на рабочем столе Windows и через iTunes.

Если вы этого не сделаете, вам, возможно, придется создать резервную копию нового телефона с устаревшими данными, что само по себе может вызвать головную боль.

Чтобы п еренести данные через iCloud, выполните следующие простые шаги:

Откройте приложение «Настройки» на старом iPhone.

Нажмите на свой профиль в верхней части экрана.

Выберите «iCloud».

Прокрутите список своих приложений и укажите, резервные копии каких программ вы хотите сохранить в iCloud.

Если вы хотите, чтобы ваши данные регулярно автоматически обновлялись, нажмите «Резервное копирование iCloud», чтобы включить его. Если вы хотите немедленно создать резервную копию своих данных, выберите «Резервное копирование сейчас».

На этом этапе вы готовы перейти на новое устройство. При запуске нового телефона нажмите «Настроить вручную» и следуйте инструкциям.

Когда вы перейдете на экран «Данные и приложения», выберите «Восстановить из резервной копии iCloud».

Войдите в систему, используя свой Apple ID (здесь вы также можете использовать Face ID или Touch ID) и выберите самую последнюю резервную копию.

После выполнения этих шагов все, что вам нужно сделать, это дождаться завершения передачи данных, после чего все ваши приложения должны вернуться в то состояние, в котором они находились на вашем старом телефоне iPhone.

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