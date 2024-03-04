Якщо смартфон сумно сигналить червоною піктограмою батареї, а часу в обріз, є кілька дієвих порад, як прискорити підзарядку телефону.

Стало відомо, як швидко та без шкоди для батареї зарядити телефон .

Сучасній людині важко уявити життя без телефону. І справді, під час війни телефон став для кожного українця невід'ємним пристроєм – саме завдяки йому кожен з нас дізнається про актуальну інформацію про ситуацію в країні та повітряні тривоги. А ще часто виникають ситуації, коли телефонний дзвінок все вирішує. Саме тому, коли заряд батареї прагне нуля, багато хто з нас відчуває паніку.

Стало відомо, як прискорити зарядку телефону, якщо часу в обріз.

Використовуйте дротові зарядні пристрої

Бездротова зарядка - штука зручна, якщо хочеться просто покласти на неї смартфон, забути про нього, а потім забрати зарядженим повністю. Але якщо гаджет сумно сигналить червоним значком батареї, а часу обмежена кількість, то краще використовувати дротові зарядні пристрої.

1. Заряджайте від розетки

Сьогодні навіть найпотужніші ноутбуки та комп'ютери останньої версії не дадуть достатньо потужного заряду через USB-порт. Тому краще знайти поблизу розетку і віддати перевагу традиційному зарядному пристрою.

2. Вимкніть телефон

Якщо питання зарядки стоїть вкрай гостро – краще відключити телефон і почекати хоча б 15-20 хвилин. Вся справа в тому, що навіть у стані сну, лежачи просто на столі без діла, смартфон продовжує виконувати цілий спектр ресусоємних процесів і всі вони потребують енергії акумулятора.

3. Увімкніть режим польоту

Зазвичай у режимі польоту техніка заряджається вдвічі швидше, ніж у звичайному, адже авіарежим на смартфоні відключає всі бездротові підключення: Wi-Fi, стільниковий зв'язок, Bluetooth, GPS та радіочастотний зв'язок ближньої дії (NFC).

4. Закрийте всі програми

Коли ви сидите в будь-якій грі з потужною графікою, відсотки можуть танути на очах, навіть якщо гаджет підключений до харчування. А програми, що працюють у фоновому режимі, все одно використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї. Тож краще їх закрити.

5. Не перегрівайте та не переохолоджуйте смартфон

Усі смартфони у сучасних мобільних пристроях працюють на іонно-літієвому акумуляторі. Такий вид акумуляторів довше служить і швидше заряджається, якщо не перегрівається. Покладіть телефон або планшет у прохолодне місце, поки він заряджається, наприклад, підвіконня поруч із відкритим вікном буде те, що потрібно.

А ще можна звільнити пристрій від чохла, тоді заряджання швидко зарядить телефон, якщо на ньому немає нічого зайвого.

6. Увімкніть режим енергозбереження

У цьому режимі в телефоні відключаються всі функції, крім основних, а інтерфейс операційної системи навіть може набувати спрощеного вигляду, перетворюючи смартфон на телефон з функцією лише дзвінків.

Нагадаємо, що заряд батареї смартфона залежить від кількох факторів:

Місткість батареї : Чим більша ємність батареї, тим більше енергії вона може зберігати і, отже, довше триматиметься заряд.

Використання : Інтенсивне використання смартфона, таке як перегляд відео, ігри або використання програм, споживає більше енергії та зменшує час автономної роботи пристрою.

Установки : Деякі налаштування смартфону, такі як яскравість екрана, підключення до мереж Wi-Fi або Bluetooth, вібрація, GPS та інші можуть впливати на витрату енергії і, відповідно, на час роботи від батареї.

Якість сигналу : Погана якість сигналу мобільної мережі або Wi-Fi може змусити смартфон використовувати більше енергії для підтримки зв'язку, що скорочує час роботи батареї.

Температура довкілля : Високі або низькі температури можуть зменшити продуктивність батареї та скоротити час роботи пристрою.

Стан батареї : З часом ємність батареї може знижуватися через старіння, що призводить до скорочення часу автономної роботи смартфона.

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