Точка доступа — это то, как вы делитесь подключением к Интернету со своего мобильного телефона с другими устройствами, если нет Wi-Fi.
Точка доступа в телефоне - это идеальный вариант, если есть перебои в подаче электроэнергии или нет Wi-Fi.
Использовать телефон в качестве точки доступа удобно, но есть и недостатки: это приводит к разрядке аккумулятора , а многие тарифные планы телефонной связи предусматривают ограниченный объем данных для точки доступа.
Как настроить сотовую точку доступа при отсутствии Wi-Fi.
Если у вас есть телефон, использовать его для создания точки доступа довольно просто.
Вот настроить сотовую точку доступа в зависимости от типа телефона.
Как настроить личную точку доступа на вашем телефоне iPhone:
Перейдите к опции «сотовая связь» в настройках iOS.
Активируйте «персональную точку доступа», переведя ее ползунок во включенное положение.
Если вы хотите разрешить другим устройствам подключаться к вашей точке доступа , включите опцию «Разрешить другим присоединяться».
Как настроить личную точку доступа на телефоне Android
Чтобы настроить точку доступа на устройстве Android, откройте меню настроек и нажмите и удерживайте значок «мобильная точка доступа», чтобы активировать ее.
Название точки доступа вашего устройства можно найти в настройках Wi-Fi вашего устройства.
Чтобы позволить другим присоединиться к вашей точке доступа, вам придется сообщить выбранный вами пароль.
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