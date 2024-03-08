Иногда возникают нестабильные соединения или перебои в подаче электроэнергии, из-за которых вы остаетесь без Wi-Fi дома.

Точка доступа — это то, как вы делитесь подключением к Интернету со своего мобильного телефона с другими устройствами, если нет Wi-Fi.

Точка доступа в телефоне - это идеальный вариант, если есть перебои в подаче электроэнергии или нет Wi-Fi.

Использовать телефон в качестве точки доступа удобно, но есть и недостатки: это приводит к разрядке аккумулятора , а многие тарифные планы телефонной связи предусматривают ограниченный объем данных для точки доступа.

Как настроить сотовую точку доступа при отсутствии Wi-Fi.

Если у вас есть телефон, использовать его для создания точки доступа довольно просто.

Вот настроить сотовую точку доступа в зависимости от типа телефона.

Как настроить личную точку доступа на вашем телефоне iPhone:

Перейдите к опции «сотовая связь» в настройках iOS.

Активируйте «персональную точку доступа», переведя ее ползунок во включенное положение.

Если вы хотите разрешить другим устройствам подключаться к вашей точке доступа , включите опцию «Разрешить другим присоединяться».

Как настроить личную точку доступа на телефоне Android

Чтобы настроить точку доступа на устройстве Android, откройте меню настроек и нажмите и удерживайте значок «мобильная точка доступа», чтобы активировать ее.

Название точки доступа вашего устройства можно найти в настройках Wi-Fi вашего устройства.

Чтобы позволить другим присоединиться к вашей точке доступа, вам придется сообщить выбранный вами пароль.

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