Прослуховування мобільного телефону стало досить простим завданням, тому з такою проблемою може тепер зіткнутися будь-яка людина.

Тому, як дізнатися, чи телефон прослуховується повинен кожен. Існує ряд ознак, за якими можна дізнатися, що ваш телефон на прослуховуванні.

Одна із них – перешкоди та шуми при розмові. А також незрозумілі звуки, клацання, шурхіт, тріск. Ще одна ознака прослуховування телефону – якщо з'єднання з абонентом відбувається із затримкою, а відключення відбувається не відразу після розмови. Найчастіше таке відбувається, якщо на нього встановлено шкідливий додаток для прослуховування.

Зазначимо, що телефон, який прослуховується, працює повільніше, оскільки приховані процеси або програми споживають ресурси та заважають нормальній роботі.

Як дізнатися, чи телефон прослуховується.

Занадто велика витрата Інтернет-трафіку теж є ознакою прослуховування телефону.

Одна з найголовніших ознак прослуховування телефону – гаряча батарея телефону.

Тобто смартфон, який просто лежить у кишені, у сумці або на полиці нагріватися не повинен.

Також ознакою прослуховування телефону є надто швидка витрата енергії.

Якщо ви помітили, що телефон без причин вимикається, перезавантажується, вмикається і гальмує - це теж має насторожити і змусити задуматися, чи не можуть вас прослуховувати. Адже шкідливі програми нерідко перевантажують ресурси пристрою або в його роботі виникають збої.

Дивні повідомлення, простіше кажучи SMS, які містять незрозумілі символи або цифри теж повинні послужити сигналом до тривоги.

Щоб захистити свій телефон від прослуховування, необхідно якнайчастіше оновлювати операційну систему та програми гаджета.

Як дізнатися, чи телефон прослуховується.

Крім складних паролів, бажано задіяти двофакторну автентифікацію (2FA) - так для охочих прослухати ваш телефон буде складніше отримати доступ.

Фахівці також радять встановити надійний антивірус або програму і скористатися програмами, які допоможуть встановити факт прослуховування - до них відносяться EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector або CatcherCatcher.

А за допомогою комбінації *#21# можна дізнатися, чи переадресовуються ваші номери або смс на інший номер. Комбінація *#33# дозволить дізнатися чи є у вас функція блокування SMS та MMS.

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