Прослушка мобильного телефона стала довольно простой задачей, поэтому с такой проблемой может теперь столкнуться любой человек.

Поэтому, как узнать, прослушивается ли телефон должен сейчас каждый. Существует ряд признаков, по которым можно узнать, что ваш телефон на прослушке.

Один из них – помехи и шумы при разговоре. А также непонятные звуки, щелчки, эхо треск. Еще один признак прослушки телефона – если соединение с абонентом происходит с задержкой , а отключение происходит не сразу после разговора. Чаще всего такое происходит, если на него установлено вредоносное приложение для прослушки.

Отметим, что телефон, который прослушивается, работает медленнее, поскольку скрытые процессы или приложения потребляют ресурсы и мешают нормальной работе.

Как узнать, прослушивается ли телефон.

Слишком большой расход Интернет-трафика тоже признак прослушки телефона.

Один из самых главных признаков прослушки телефона – горячая батарея телефона.

То есть, смартфон, который просто лежит в кармане, в сумке или на полке нагреваться не должен.

Также признаком прослушки телефона является слишком быстрый расход энергии.

Если вы заметили, что телефон без причин отключается, перезагружается, включается и тормозит – это тоже должно насторожить и заставить задуматься, не могут ли вас прослушивать. Ведь вредоносные приложения нередко перегружают ресурсы устройства или в его работе возникают сбои.

Странные сообщения, проще говоря SMS, которые сожержат непонятные символы или цифры тоже должны послужить сигналом к тревоге.

Чтобы защитить свой телефон от прослушивания необходимо как можно чаще обновлять операционнку и приложения гаджета.

Как узнать, прослушивается ли телефон.

Помимо сложных паролей, желательно задействовать двухфакторную аутентификацию (2FA) – так для желающим прослушать ваш телефон будет сложнее заполучить доступ.

Специалисты также советуют установить надежный антивирус или приложение и воспользоваться программами, которые помогут вычислить факт прослушки — к ним относятся EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher.

А при помощи комбинации *#21# можно узнать, переадресовываются ли ваши номера или смс на другой номер. Комбинация *#33# позволит узнать есть ли у вас функция блокировки SMS и MMS.

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