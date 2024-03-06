Существует множество способов потерять важное сообщение с телефона, от случайного удаления до потери или повреждения самого смартфона.

Если у вас произошел системный сбой в телефоне или непреднамеренное закрытие учетной записи, восстановление ваших текстов может быть единственным способом получить важную информацию .

Итак, узнайте, как получить или восстановить удаленные текстовые сообщения.

Как восстановить удаленные текстовые сообщения на iPhone

Если вы не изменили настройки, ваш iPhone автоматически создает резервные копии в iCloud. К счастью, эти резервные копии включают ваши тексты.

Если повезет, у вас все еще может быть резервная копия с удаленными текстовыми сообщениями, которые вам нужны. Это предполагает сброс настроек вашего телефона до заводских, но не о чем беспокоиться. Прежде чем приступить к работе, вы можете проверить, будет ли это работать.

Откройте «Настройки» и коснитесь изображения своего профиля.

Перейдите в iCloud > Управление хранилищем > Резервные копии и проверьте даты доступных резервных копий.

Если у вас есть резервная копия, которая будет работать, пришло время перезагрузить телефон. Следующий шаг приведет к очистке памяти вашего телефона, поэтому сначала сохраните контент, который вы хотите сохранить, на своем компьютере.

Имейте в виду, что сброс настроек телефона может иметь последствия. Любые ранее выполненные настройки или настройки будут удалены, поэтому вам придется все настраивать заново. Однако восстановление утерянных сообщений часто стоит затраченных усилий.

Откройте «Основные» > «Сброс» > «Стереть все содержимое и настройки» . Это займет несколько минут.

iPhone перезагрузится и начнет процесс установки. После подключения iPhone к Интернету вам будет предоставлена ​​возможность восстановить его из доступной резервной копии.

После завершения резервного копирования ваши настройки, тексты и данные должны быть такими, какими они были на момент создания резервной копии.

Некоторые операторы телефонной связи также позволяют получать текстовые сообщения, войдя в iCloud.com. Если вы находитесь в регионе, где работает эта функция, вы можете восстановить удаленные текстовые сообщения без сброса настроек.

2. Как восстановить удаленные сообщения на Android

Пользователи Android также могут автоматически сохранять резервные копии на Google Диске. Как и в случае с iPhone, восстановление текстовых сообщений таким образом приведет к сбросу настроек вашего телефона. В отличие от iPhone, вы можете сохранить все, что хотите, на SD-карту, прежде чем стирать внутреннюю память телефона.

Сначала проверьте свои последние резервные копии. Эти шаги могут различаться в зависимости от устройства и версии Android, поэтому для вас процесс может немного отличаться:

Перейдите в «Настройки» вашего мобильного телефона > «Облако и учетные записи» > «Резервное копирование и восстановление».

Убедитесь, что у вас есть доступ к учетной записи Google Диска, используемой для резервного копирования.

Вам потребуется выполнить сброс настроек телефона, чтобы восстановить резервную копию:

Откройте «Настройки телефона» > «Общее управление» > «Сброс» (в старых

версиях Android перейдите в «Настройки» > «Конфиденциальность»).

Нажмите «Сбросить» и подождите, пока телефон перезагрузится и автоматически войдет в процесс настройки.

Во время установки вам будет предложено войти в аккаунт Google. Войдите в учетную запись, которую вы видели в меню «Резервное копирование».

Выберите параметр «Восстановить из резервной копии» и выберите правильное устройство.

Вам потребуется выполнить сброс настроек телефона, чтобы восстановить резервную копию:

Перейдите в «Настройки» > «Память» (в старых версиях Android перейдите в «Настройки» > «Конфиденциальность »).

Нажмите «Сброс заводских данных» и подождите, пока телефон войдет в настройки.

Во время установки войдите в учетную запись Google Диска и выберите параметр «Восстановить из резервной копии».

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