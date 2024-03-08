Время от времени вы можете видеть сообщение в строке состояния вашего телефона с надписью «Только экстренные вызовы».

Существует ряд распространенных причин и простых решений, которые вы можете попробовать на своем телефоне.

Как починить телефон в состоянии «Только экстренные вызовы»:

Прежде всего, вы можете просто находиться в зоне, которую не обслуживает ваш оператор сотовой сети. В этом случае единственное решение — попытаться найти место, где есть сигнал.

Если проблема не в этом, у нас есть еще несколько методов, которые вы можете попробовать.

Убедитесь, что ваша SIM-карта активна и вставлена ​​правильно

Ваша SIM-карта — физическая или eSIM — обычно является причиной появления сообщения «Только экстренные вызовы». По той или иной причине возможно, что SIM-карта деактивирована или изначально не была правильно активирована. Давайте это исправим.

В зависимости от вашего телефона выберите «Настройки» > «Подключения» > «Мобильные сети» или «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «SIM-карты». Выберите свою SIM-карту и убедитесь, что она включена.

Как починить телефон Android в состоянии «Только экстренные вызовы»: проверьте, включен ли режим полета

Режим полета отключает все беспроводные соединения на вашем телефоне, включая сотовую. Таким образом, если включен режим полета, вы не сможете совершать телефонные звонки, и появится сообщение «Только экстренные вызовы».

Проведите один или два раза вниз от верхней части экрана, чтобы открыть меню быстрых настроек. Найдите переключатель «Режим полета» (обычно это значок самолета) и убедитесь, что он не включен. Нажмите на него, чтобы выключить его, если он включен.

Выберите оператора сотовой связи вручную:

Обычно, когда вы вставляете SIM-карту или активируете eSIM, ваш телефон Android автоматически определяет оператора. Если это не работает гладко, вы всегда можете зайти и вручную выбрать его самостоятельно.

Откройте «Настройки» > «Подключения» > «Мобильные сети» или «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «SIM-карты». Выберите свою SIM-карту и отключите «Автоматический выбор сети», затем выберите свою сеть.

Как починить телефон Android в состоянии «Только экстренные вызовы»: Сбросить настройки сети

Вы, вероятно, знаете, что можете выполнить сброс настроек к заводским настройкам, чтобы полностью стереть данные с телефона, но здесь не нужно впадать в крайности. Android также позволяет сбрасывать только настройки сети.

Как исправить «Только экстренные вызовы» на телефоне Android: Перезагрузите телефон

Вот простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы решить удивительное количество проблем: перезагрузите телефон. Звучит просто, но это эффективно.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.