К сожалению, получить текстовые сообщения, если они были удалены, довольно сложно.

Если вы считаете, что ваш муж или жена что-то от вас скрывает, вы можете попробовать несколько методов и узнать, как найти удаленные сообщения в телефоне.

Самым важным элементом здесь является время: чем дольше текст находится в мусорной корзине, тем меньше вероятность, что вы сможете его восстановить.

Откройте резервную копию Google Диска, если она у вас есть. Единственный надежный способ восстановить удаленные сообщения на Android — получить доступ к файлу резервной копии с помощью Google Диска.

Чтобы получить доступ к файлу и прочитать сообщения, зайдите на Google Диск, связанный с учетной записью вашего мужа на компьютере. Отсканируйте папку резервной копии на дату, которую вы хотите просмотреть, и откройте ее. Все удаленные тексты должны быть там.

Если на Google Диске нет файлов резервных копий, шансы получить доступ к удаленному тексту крайне малы.

Если вы хотите включить эту функцию на будущее, откройте вкладку «Настройки» в телефоне мужа, нажмите «Подключенные устройства», выберите «Резервное копирование» и выберите «Создать резервную копию сейчас». При этом убедитесь, что флажок SMS установлен, и Google создаст резервные копии всех текстов в телефоне.

Если у вас есть подписка Google One, вы можете настроить ее на автоматическое резервное копирование сообщений.

Как найти удаленные сообщения на телефоне супруга: метод второй - убедитесь, что у него есть файл резервной копии для восстановления.

Невозможно получить доступ к удаленным текстам на iPhone, если они не были сохранены где-либо в резервной копии.

К счастью, iCloud обычно делает это автоматически. Чтобы убедиться, что резервная копия существует, возьмите его телефон и откройте «Настройки». Нажмите на карту Apple ID и выберите «iCloud», затем «Управление хранилищем» и «Резервные копии».

Это даст вам список доступных точек резервного копирования.

Как найти удаленные сообщения на телефоне супруга - Вам необходимо восстановить iPhone, чтобы увидеть удаленные сообщения.

Независимо от того, каким образом вы это сделаете, ваш муж или жена, скорее всего, узнает, что вы получили доступ к удаленным сообщениям на телефоне, поэтому лучше иметь наготове объяснение, если вы решите это сделать.

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