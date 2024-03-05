Нет ничего лучше спелого, сочного помидора, только что сорванного с лозы.

Выращивание помидоров дома может бытьзахватывающим летним хобби, но растения томатов могут превратиться в сплошной беспорядок из переплетенных стеблей и листьев, если садоводы не подрезают их регулярно.

Обрезка не только помогает растениям оставаться в порядке, но также помогает ускорить созревание и помочь получить лучший урожай.

Как обрезать помидоры и зачем это необходимо делать:

Чтобы предотвратить распространение болезней растений, таких как мучнистая роса или фитофтороз, начните с острых и чистых обрезков. Прежде чем начать, продезинфицируйте ножницы 10% раствором отбеливателя (одна часть отбеливателя на девять частей воды).

Как обрезать помидоры - вы также можете добавить дезинфицирующий раствор в распылитель и опрыскивать лезвия, дезинфицируя их после обрезки каждого растения (только не забудьте взять с собой тряпку, чтобы вытирать их насухо после каждой чистки).

Болезни чаще возникают в конце сезона. За это время обязательно выбросьте все обрезанные части в мусор. Не оставляйте их на земле разлагаться и не бросайте в компост.

Во время обрезки помидоров можно надеть перчатки и одежду с длинными рукавами, поскольку как листья, так и стебли томатов могут вызвать аллергические реакции на чувствительной коже, такие как покраснение, зуд и жжение.

Как обрезать помидоры, чтобы нижняя часть растения оставалась здоровой в течение всего этого времени, начните с обрезки ветвей, соприкасающихся с землей, чтобы уменьшить вероятность заболеваний, передающихся через почву. Это также улучшит циркуляцию воздуха вокруг растения.

Затем удалите все присоски (боковые побеги), которые появляются под первым цветком на растении. Если маленькие, отщипните их пальцами — этот процесс называется простой обрезкой.

Когда эти ветви становятся слишком большими, они могут отягощать свои собратья и опрокидывать растение, вызывая поломку стебля. Для этих более крупных присосок вы можете использовать технику, называемую обрезкой Миссури, при которой вы отрезаете верхнюю часть присоски и оставляете один или два набора листьев.

Таким образом, если отщипнутый или отрезанный участок заразится болезнью, он окажется дальше от основного стебля. Это также менее шокирует растение. Если бы вы разрезали весь стебель, вы бы оставили широкий вход для болезней, находящихся рядом с основным стеблем. Отрезав эти энергетические ловушки, вы также сможете вырастить помидоры покрупнее.

Во время обрезки помидоров не волнуйтесь, что вы уберете слишком много листвы. Прореживание томата имеет решающее значение для роста. Слишком много листьев может создать тень и помешать растению правильно расти.

Если листья не получают достаточного количества солнечного света, они пожелтеют и опадут. Тогда растение будет тратить свою энергию на воспроизводство большего количества листьев, а не на выращивание и созревание помидоров.

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