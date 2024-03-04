В последнее время часто приходится слышать, что картофель уже не тот, что раньше, что вырастает мелким, а при варке либо остается твердым, либо вообще растворяется в воде, Оказывается, при выращивании тоже есть секреты.

Каждая хозяйка знает, что чем выше процентное содержание крахмала в картофеле, тем более он рассыпчатый. Именно такой картофель идеально подходит для приготовления картофельного пюре. При этом очень часто картофель выростает невкусным. Как оказалось, сорт в этом случае влияет лишь на 50%.

Многие огородники считают, что картофель – неприхотливая культура, которая растет практически без ухода - его можно не поливать и не подкармливать. И это ошибочное мнение.

Так, чтобы получить супер урожай картофеля и обеспечить себя на всю зиму этим овощем, нужно приложить все-таки определенные усилия.

Во-первых, чтобы осенью собрать клубни нормального размера, нужно сажать семенной материал не менее 80-100 г. Клубни должны быть здоровыми, не иметь повреждений и признаков болезни.

Но даже самый лучший семенной материал через 5-6 лет вырождается, и его нужно обновлять.

Лучше сажать пророщенные клубни – так картофель быстрее взойдет и будет более устойчивым к вредителям. Перед посадкой картофель обрабатывают стимуляторами роста или инсектицидами. Простейшие препараты для дезинфекции – медный купорос и бордоская жидкость.

Также стоит помнить, что после перца, помидоров и других пасленовых сажать картофель агрономы не рекомендуют, так как "родственники" имеют примерно те же болезни и страдают от одинаковых вредителей. Наиболее оптимальной предшественницей для картофеля является озимая пшеница, а также хорошо сажать картофель после огурцов.

Картошку можно сажать на прежнем месте не раньше, чем через три-четыре года.

Огромной ошибкой является то, что некоторые дачники удобряют картофель только навозом, в котором много азотистых веществ. Однако культура нуждается также и в калии, фосфате, магнии и кальции: все микроэлементы должны быть сбалансированы, а почва должна содержать и бор, медь, марганец и цинк.

Важно!

Если картофелю будет не хватать калия, он будет невкусный. Первым признаком нехватки калия является потемнение и скручивание листов на ботве. На клубнях образуются черные пятна, а на срезе картофель начинает быстро темнеть.

Так, кроме навоза, для подкормки картофеля пригодны растительные остатки из огорода, солома, опавшие листья, опилки и прочая органика. Важно после внесения органических остатков чаще подкармливать растения азотными удобрениями, чтобы органика в момент перегнивания не тянула азот из почвы.