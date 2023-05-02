Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман рассказал о взрывах в тылах россиян. Эксперт поделился своим мнением в студии Politeka Online.

Начал специалист с того, что под Санкт-Петербургом "устала" ЛЭП и из-за этого некоторые россияне остались без света. Как отметил Михаил, украинские партизаны не помогали "отдохнуть" ЛЭП, ведь это не несет фактического смысла, поэтому кто-то просто хулиганил и Украина тут не причем. Другое дело - взорвать завод, где оккупанты производят оружие для убийства мирных жителей Украины

"Наши силы спецопераций успешно взорвали завод по производству реактивных систем залпового огня. Это уже хорошая новость", - сказал Шейтельман.

Не забыл специалист и прокомментировать взрывы в Мелитополе и Бердянске. Там прогремели взрывы, где находились оккупационные войска и внезапно стало "хорошими".

"У меня сомнений нет, для чего это все делается сейчас. Тут без сомнений, что так как наступать мы будем там точно, видимо в нескольких направлениях наступать где-то там. В связи с этим жителям оккупированных территорий нужно будет держаться подальше от военных объектов, ведь там же наши граждане", - рассказал специалист.

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