Все жители Украины с нетерпением ожидают контрнаступления. Многие иностранные СМИ разошлись во мнениях о том, сможет ли оно стать успешным. Масла в огонь также подливают купленные россией западные журналисты.

Политолог Михаил Шейтельман в эфире "24 Канала" рассказал, от чего будет зависеть успешность контрнаступления ВСУ.

По его словам, на самом деле недостаточно иметь нужное колличество вооружений и тяжелой техники. Успешность контрнаступления зависит от нескольких факторов.

"Успешность зависит от определенных людей. Мы верим в ВСУ, верим в Залужного и других генералов. Но недостаточно иметь танки и снаряды. Еще надо, чтобы все получилось задуманное. Но нужно понимать, что бывают ошибки, бывает что-то не продумали или противник что-то задумал, чего мы не сможем предугать. Потому никто не может точно сказать будет ли оно успешным", - высказался Михаил Шейтельман.

Он также отметил, что не стоит ждать от контрнаступления полного обвала фронта и бегства оккупантов со всем зайнятых позиций.

"Они конечно там идиоты, но не настолько идиоты, чтобы не готовится к нашему контрнаступлению. Они готовились так, чтобы не было обвала фронта. Потому нужно будет радоваться, если мы сможем этот фронта разрезать в двух-трех местах. В этом случае мы сможем лишить их путей снабжения и они там захлебнуться, как это было на Киевщине. Только тогда мы сможем считать контрнаступление успешным", - подытожил Михаил Шейтельман.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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