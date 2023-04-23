На российской федерации совсем недавно электронные повестки приравняли к бумажным, а с камер наблюдения будут находить тех, кто не пришел в военкомат. При этом россияне не протестуют и похоже и дальше будут "держать голову в песке".

Политолог Михаил Шейтельман в эфире "24 Канала" рассказал, что президент рф приготовил указ, который еще больше "перекроет воздух" россиянам.

"В россии закон вообще не имеет никакой силы, его можно менять хоть каждый день, просто дописав новый пункт. Там важно, какие инструкции дают сверху, а не сам закон. В рф сейчас есть инструкция - человеку выписана повестка, потом автоматом это записано на камеру в метро, а после россиянин уже не сможет избежать фронта. В тот же день его пошлют на войну, ведь тренируют лишь малое колличество их горе-вояк", - отметил политолог.

Михаил Шейтельман подчеркнул, что границы рф практически закрыты на выезд, 40 миллион военнообязанных мужчин уже связаны, а повестки могут прилететь к ним в любой точке россии. Но это не все сюрпризы, которые для них приготовил кремль.

"То есть у путина лежит указ о новой мобилизации и он должен принять решение, сколько пришлют на фронт людей в этот раз. Один миллион, два миллиона или сколько там он хочет угробить. Рано или поздно он это примет, но как всегда президент рф тянет. Но если контрнаступление ВСУ будет успешным, то у путина не останется выбора и они объявят новую мобилизацию", - пояснил Михаил Шейтельман.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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