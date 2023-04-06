владимир путин наивный, если думает, что александру лукашенко можно доверять, ведь он играет в свою игру.

Нелегитимный президент Беларуси втянул свое государство в войну против Украины. Он не только предоставил свои территории для рф, но и сделал их плацдармом для российских солдат. В то время, как Владимир Зеленский поехал на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, Лукашенко полетел на поклон к путину.

Политолог Михаил Шейтельман в эфире "24 Канала" объяснил цель его поездки, а также раскрыл, как Лукашенко подставил Кремль.

Эксперт подчеркнул, что встречи между Александром Лукашенко и владимиром путиным происходят каждый месяц - на протяжении войны их было уже около двенадцати. Сейчас на повестке у двох тиранов - размещение тактического ядерного оружия.

"Из того, что действительно станет новым в их встречах, это размещение тактического ядерного оружия. Потому что отдельно они что-то там говорили, а вместе об этом ни слова. Вот, то что мы услышим. Они будут вынуждены это разруливать и объяснять: будет перемещено оружие или нет. Кроме того, лукашенко едет туда, чтобы клянчить деньги, ведь ВВП Беларуси рекордно упало", - объяснил Михаил Шейтельман.

При этом политолог отмечает, что владимир путин наивный, если думает, что Лукашенко можно доверять. Ведь он уже подставил кремль и не раз. Например, тот заявил с уверенностью, что россия передает Беларуси ядерное оружие. А путин сразу сказал, что они пока над этим думают.

"Лукашенко специально подставил путина и кремль такими заявлениями. Он снимает с себя ответственность за это, чтобы потом во всем винили москву. Потому ему выгодно каждый раз ставить подножки путину, а потом говорить: "Володя, а я что неправильно что-то сказал?". Вот они будут договариваться, что делать с оружием, а потом публично выступят и мы с вами узнаем разместят ядерку там или же нет", - добавил Михаил Шейтельман.

Напомним, что Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

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