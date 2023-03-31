В эфире "Апостроф TV" Анна Красулина поделилась мнением, для чего делаются такие обращения.

"Он сейчас с трибуны требует перемирие, причем без условий, в том числе для запрета передвижения войск и техники. Он проговаривает то, что необходимо путину. Сам путин не может это сказать, а вот устами Лукашенко сейчас проговариваются все страхи, что сейчас начнется контрнаступление Украины - они про это говорят.

Лукашенко сейчас рассказывает, как будут брататься на фронте украинцы и русские. Знаете почему? Потому что «‎фашисты украинские уже уничтожены в первый год войны, а сейчас с обеих сторон бедные мобилизованные, которым нечего делить и они сейчас будут брататься» - вот такой наративчик", - говорит Красулина.

По словам пресс-секретаря белорусской оппозиционерки, россия понимает, что проигрывает.

"Мы уже четко видим, что россия проигрывает и устами Лукашенко они требуют перемирие", - добавила Анна Красулина.

Напомним, что Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

Также Politeka писала, что Запад может вручить новый «подарок» путину после ордера на арест.