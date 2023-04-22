Военный эксперт рассказал, есть ли сейчас угроза повторного наступления с территории Беларуси.

В Беларуси не останавливаются учения, которые стартовали еще в апреле прошлого года

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

"Осуществляется постоянная ротация сил и средств, на границах с Украиной присутствует постоянное количество войск, которое изучает обстановку, которая может применяться в условиях лесисто-болотистой местности на границе Беларуси и Украины. Если мы говорим о стратегической подготовке - то нужно понимать, что Беларусь продолжает очень активно наращивать свой боевой потенциал, ни на секунду не останавливаются учения, которые стартовали еще в апреле прошлого года, постоянного проводятся тестирование систем боевой готовности, систем мобилизационного развертывания, постоянно проводится подготовка специалистов", - говорит Грабский.

По словам военного, идет монотонная и постоянная подготовка белорусских сил.

"Да, она не насколько заметна и она не отображает ситуацию при которой завтра Беларусь может начать боевые действия, но такая монотонная работа - она немного расслабляет некоторых экспертов, но монотонная и постоянная подготовка белорусских сил продолжается.

И вместе с этим продолжается на пяти полигонах и учебных центрах Беларуси подготовка российского контингента, которые проходя данную подготовку могут быть использованы как на территории Беларуси так и на других направлениях", - резюмировал военный эксперт.

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