На Бахмутском направление происходят сложные бои с российскими захватчиками. Но уже сейчас бойцы ВСУ начали замечать, что наступление войск рф немного притупляется. Более того, солдат оккупационной армии начали перебрасывать для атаки на другом направлении.

Об этом в эфире "Фабрика Новостей" рассказал военный ВСУ и общественный активист Евгений Карась.

По его словам, россияне отказались от идеи быстрого окружения Бахмута. Резервы в это не бросают и экономят людей. Тем временем наемников ЧВК "Вагнер" используют для лобовых атак в самом городе. Переброс войск рф ведется для готовящейся атаки на другой город.

"Они перебрасывают огромное колличество войск и накапливают техникуна на Лиманском направлении. Там Скорее всего они хотят форсировать реку Северский-Донец и выйти к нашим позициям на Сиверске. Потом у них там будет выход на Славянск, куда они тоже хотят пойти", - отметил Евгений Карась.

Лиманское направление войска рф планировали брать еще в январе, но после неудач в Угледаре и Бахмуте, они побоялись тогда идти в атаку. Сейчас они наоборот будут делать из-за отчаяния и постоянных неудач.

"Для них это направление удобное, ведь там близко логистика с россией. Если они там попрут, то эта атака может создать нам некоторые проблемы. Но наше командование все понимает, а войска готовы принять бой. Противник слишком очевиден и мы его видим", - подытожил Евгений Карась.

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