Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три успеха ВСУ на море и их результат.

Три операции на море, которые провели Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, стали огромным достижением для Украины и разрушило планы оккупантов о высадке десанта на Одесском побережье.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Алексей Резников рассказал, что уничтожение крейсера "Москва" кардинально изменило ход войны, так как россияне теперь не могут доминировать в Черном море. К тому же успешные действия ВСУ повлекли за собой еще три победы на море.

"Наши воины сделали невозможное. И это изменило ход истории. Ибо началась цепная реакция. Это был последний день доминирования русского флота на Черном море", - отметил Алексей Резников.

Во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило союзников, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.

Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству россиян с острова Змеиный.

В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор".

"В итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан из воздуха. Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать", - подытожил Алексей Резников.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

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