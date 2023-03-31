Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей, 31 марта враг совершил обстрел одного из населенных пунктов Запорожского района.

В результате загорелся жилой дом. Также оккупанты повредили детский сад, два дома и фасады и окна в рядом расположенных зданиях.

На опубликованных кадрах можно увидеть изуродованные авто и дом, который превратился в руины.

Напомним, ранее в Запорожской областной военной администрации сообщили о новой атаке со стороны врага.

«Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района. Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО.

Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома», - говорилось в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, в полиции сообщили, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоданиловка, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Преображенка, Малая Токмачка, Волшебное, Ольговское, Степногорск, Каменское, Степовое.

В результате вражеских обстрелов поступило 30 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.