Военный эксперт Роман Свитан в эфире "Politeka Online" заявил, что успех наступления ВСУ зависит от наличия сил и средств.

"Мы должны на 100% быть уверены, в том, что наши контрнаступательные действия закончатся выполнением задачи. Мы сейчас в лучшем положении находимся, чем противник, мы в глухой обороне уничтожаем врага на этих рубежах для обороны. И чтобы выходить с этих рубежей - начинать наступательные действия, мы должны понимать, что мы займем лучшие рубежи, чем они есть у нас на данный момент", - говорит Свитан.

Также военный добавил, что для наших вооруженных сил оптимальным вариантом было бы перерезание сухопутного коридора.

"Оптимальный вариант - нам нужно перерезать сухопутный коридор. Сухопутный коридор в Крым перерезается в двух точках - может быть перерезан между Мелитополем и Мариуполем, это выход из запорожского направления на азовское побережье. Есть второй вариант, такого же выхода на азовское побережье только уже за Донбассом, выход со Сватово на Луганск", - сообщает военный.

Роман Свитан сообщил о дальнейших действиях, в случае поражения россиян на луганском направлении.

"Если россияне провалятся на луганском направлении тогда надо однозначно прекращать движение в сторону Мелитополя, перебрасывать силы, средства и резервы на луганское направление и двигаться на Таганрог или Ростов", - резюмировал Роман Свитан.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.