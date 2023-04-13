Во время Пасхальных праздников будут привлечены более 20 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Временно исполняющий обязанности Главы Нацполиции сообщил сегодня, 13 апреля, во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных подразделений полиции.

Как рассказал и.о. Главы Национальной полиции Украины Иван Выговский, к обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников будет привлечено более 20 тысяч правоохранителей.

Всего богослужения будут проходить почти в 13 тысячах храмов. Более 17 тысяч полицейских разных подразделений, а также нацгвардейцы, спасатели и представители ДФТГ, будут нести службу в праздничные дни, в том числе возле культовых сооружений.

Выговский добавил, что возле культовых сооружений также будут работать взрывотехники и кинологи, которые будут проверять храмы и близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

«Во время проведения богослужений на Пасху ожидается круглосуточная открытость храмов для верующих. При этом важно напомнить прихожанам о комендантском часе, который продлится с полуночи до 5 утра, и правила поведения во время сигналов «воздушной тревоги», - сообщают в полиции.

Напомним, сегодня, 13 апреля, верующие встречают Большой, или, как принято называть в Украине, Чистый четверг.

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – стало известно, какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.