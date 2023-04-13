Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что последний массированный ракетный удар по территории Украины был проведён 9 марта 2023. В ходе этого удара было использовано 68 ракет авиационного и морского базирования.

"И вот, больше месяца россия не осуществляет таких ударов. Но это не говорит о том, что у неё закончились ракеты - отнюдь. Российский ВПК продолжает производство основной ракетной номенклатуры Х-101, Х-59, Х-31, Х-38, КРМБ "Калибр" и прочие. Общий показатель пополнения боекомплекта у них составляет 2-5 ракет той или иной номенклатуры в сутки. То есть, в зависимости от поставок контрабандных запчастей, объёмы производства могут составлять от 60 до 150 ракет в месяц. Но в основном в меньшую сторону, чем большую, поскольку поставки эти занимают больше времени и не всегда осуществляются в срок, а зависимость от них критическая", — пишет эксперт.

По его мнению, мы сейчас можем наблюдать два явления. Первое - это накопление БК, с учётом его растраты за 2022-й год. Второе - смена приоритетов.

"Не исключаю, что РОВ осознали бесперспективность ударов по энергетической инфраструктуре и перебирают варианты, выбирают новые цели. Собственно, расслабляться очень рано. Тем более, что у оккупантов всегда срабатывают маниакальные инстинкты на праздники и даты. Пасха, 1 мая, 2 мая, 9 мая... Триггеров, активизирующих их террористическую ментальность множество", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним о возможном выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.