Несмотря на то, что Украина готовит контрнаступление, россияне не планируют никуда уезжать, они ведут себя нагло на оккупированных территориях и даже собираются ввезти туда зэков из Беларуси.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко с первых дней вторжения рф в Украину предоставил территорию своей страны для российский войск. Оттуда началось полномасштабное вторжение, а также летят ракеты и дроны. Но это еще не все. Оказалось, что президент Беларуси готов выпустить из тюрьми преступников и отправить их на оккупированные территории Украины.

Об этом в эфире для "Радио Свободы" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам несмотря на то, что Украина готовит контрнаступление, россияне не планируют никуда уезжать. Сейчас в оккупированном Мариуполе они начнут строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что делается это далеко не для мариупольцев, которые остались на улице из-за авиаударов российских летчиков.

В частности, в феврале была запущена программа ипотеки – под два процента для жителей рф. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, принадлежащие друзьям президента рф.

Как рассказал Петр Андрющенко, строителей собираются набирать по тюрьмам Беларуси.

"Они собирают привезти из Беларуси людей, которые были судимы за нетяжелые преступления. Такие не будут там воевать, а будут делать другое. Тх завозят, чтобы они занимались стройкой не только на территории Мариуполя, но и в других оккупированных частях Украины. Все это было и во время Второй мировой", - отметил Петр Андрющенко.

Он также рассказал, что мариупольцев и жителей района, у которых чудом сохранилось жилье просто выбрасывают на улицу и говорят, что у них нет никаких прав на него. На их место заселяют военных из рф.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

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