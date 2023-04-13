Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко с первых дней вторжения рф в Украину предоставил территорию своей страны для российский войск. Оттуда началось полномасштабное вторжение, а также летят ракеты и дроны. Но это еще не все. Оказалось, что президент Беларуси готов выпустить из тюрьми преступников и отправить их на оккупированные территории Украины.
Об этом в эфире для "Радио Свободы" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам несмотря на то, что Украина готовит контрнаступление, россияне не планируют никуда уезжать. Сейчас в оккупированном Мариуполе они начнут строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что делается это далеко не для мариупольцев, которые остались на улице из-за авиаударов российских летчиков.
В частности, в феврале была запущена программа ипотеки – под два процента для жителей рф. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, принадлежащие друзьям президента рф.
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Как рассказал Петр Андрющенко, строителей собираются набирать по тюрьмам Беларуси.
"Они собирают привезти из Беларуси людей, которые были судимы за нетяжелые преступления. Такие не будут там воевать, а будут делать другое. Тх завозят, чтобы они занимались стройкой не только на территории Мариуполя, но и в других оккупированных частях Украины. Все это было и во время Второй мировой", - отметил Петр Андрющенко.
Он также рассказал, что мариупольцев и жителей района, у которых чудом сохранилось жилье просто выбрасывают на улицу и говорят, что у них нет никаких прав на него. На их место заселяют военных из рф.
Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.
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