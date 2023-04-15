Как предположил Роман Свитан в эфире "Politeka Online", переговоры могут состояться, но есть нюанс.
"Мы точно никакие переговоры с россиянами вести не будем, я думаю, что их вообще уже не будет. Впереди развал россии, исчезновение российской государственности, исчезновение российской империи как таковой. Это то же самое, что вести переговоры с советским союзом, его нет. Впереди развал россии, смысл с ней вести переговоры, или на это даже как-тозакладываться, если этой империи просто не будет. Поэтому если мы и будем вести какие-то переговоры, то это будет лет через 100, не раньше", - считает Свитан.
Военные эксперт заявил, что россиянам выгодна "ничья", а некоторые политики начинают продвигать идею мирных переговоров.
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"Ничья, так называемая, она очень выгодна российским властям. Их устраивает то состояние дел, которое сейчас есть. Причем этот посыл начинает подымать лукашенко, венгры - им надо остановить эту войну переговорами какими-то, Макрон начал и некоторые наши политики даже начинают задвигать тему о переговорах, а любые переговоры - это остановка наступательных действий", - резюмировал Роман Свитан.
Напомним, ВСУ наступают, появились обнадеживающие новости из Бахмута: "Много сюрпризов есть".
Также сообщалось, что россияне бросают Бахмут и готовятся атаковать другой город: "Может создать нам некоторые проблемы".
Кроме того, Politeka.net писала о бесчеловечных условиях проживания переселенцев.