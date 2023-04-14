Ситуация в Бахмуте остается похожей на ад, но украинские воины даже не думают отступать.

Битва за город-крепость идет каждую секунду, а оперативная обстановка постоянно меняется. Однако сейчас появились обнадеживающие новости.

Так в своем телеграмм-канале боец ​​ВСУ «Бахмутский демон» сообщил, что ВСУ наступают сразу по нескольким улицам южнее и севернее.

Наступления, отмечает боец, позиционные, украинская арта хорошо поработала по российским захватчикам, оставив их местами без прикрытия.

«Железная дорога пока не отбита», - коротко добавил «демон».

Ранее "Бахмутский демон" сообщил, что украинским защитникам до сих пор удается держать коридор на Константиновку и не давать оккупантам "зайти на железную дорогу".

«Их штурмы Ивановского и Хромового неудачны. Еще сутки выиграли, как будет дальше – не прогнозирую», – написал «демон».

По его словам, окупантов в Бахмуте еще ждет много сюрпризов, и трупов под руинами «тоже будет много».

«Они уничтожаются и будут уничтожаться, но как в тире, в голых руинах и пустырях, так же, как они хотят делать это с нами…».

Между тем британские разведчики сообщают, что ВСУ в течение последних 48 часов подвергались особо интенсивному российскому артиллерийскому огню.

По данным разведки минобороны Великобритании, Россия возобновила свое наступление на город Бахмут в Донецкой области, поскольку силы российского МО и Группы Вагнера улучшили сотрудничество.

«Украинская оборона все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов подвергалась особенно интенсивному российскому артиллерийскому огню», – говорится в новой сводке.

Также в разведке Британии сообщают, что Силы обороны Украины столкнулись с проблемами пополнения боеприпасов и вынуждены покинуть отдельные позиции из-за организованного ухода.

Напомним, россияне изменили тактику ударов по Украине.

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