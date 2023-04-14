Битва за город-крепость идет каждую секунду, а оперативная обстановка постоянно меняется. Однако сейчас появились обнадеживающие новости.
Так в своем телеграмм-канале боец ВСУ «Бахмутский демон» сообщил, что ВСУ наступают сразу по нескольким улицам южнее и севернее.
Наступления, отмечает боец, позиционные, украинская арта хорошо поработала по российским захватчикам, оставив их местами без прикрытия.
«Железная дорога пока не отбита», - коротко добавил «демон».
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Ранее "Бахмутский демон" сообщил, что украинским защитникам до сих пор удается держать коридор на Константиновку и не давать оккупантам "зайти на железную дорогу".
«Их штурмы Ивановского и Хромового неудачны. Еще сутки выиграли, как будет дальше – не прогнозирую», – написал «демон».
По его словам, окупантов в Бахмуте еще ждет много сюрпризов, и трупов под руинами «тоже будет много».
«Они уничтожаются и будут уничтожаться, но как в тире, в голых руинах и пустырях, так же, как они хотят делать это с нами…».
Между тем британские разведчики сообщают, что ВСУ в течение последних 48 часов подвергались особо интенсивному российскому артиллерийскому огню.
По данным разведки минобороны Великобритании, Россия возобновила свое наступление на город Бахмут в Донецкой области, поскольку силы российского МО и Группы Вагнера улучшили сотрудничество.
«Украинская оборона все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов подвергалась особенно интенсивному российскому артиллерийскому огню», – говорится в новой сводке.
Также в разведке Британии сообщают, что Силы обороны Украины столкнулись с проблемами пополнения боеприпасов и вынуждены покинуть отдельные позиции из-за организованного ухода.
Напомним, россияне изменили тактику ударов по Украине.
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