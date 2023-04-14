Россияне ищут новую тактику, чтобы выжить и сохранить свои силы, а также меняют свои методі.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Так, оккупанты при наступлении используют небольшие группы, а не штурмуют большими колоннами.

«Россия меняет свою стратегию, и здесь уже речь не идет о том, чтобы атаковать большими колоннами под флагами с парадной одеждой – нет. Сейчас они понимают, что теория работы малыми группами, которая была серьезно апробирована во время Второй мировой войны, оказалась эффективнее наступательных действий большими колоннами по широкому фронту», - пояснил Иван Варченко в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, пытаясь сохранить силы, оккупанты меняют тактику. Так, россияне начали использовать управляемые авиационные бомбы.

"Можно сказать, что сейчас это новое слово в российской практике, но в то же время мы знаем лекарства от этого средства. Мы говорим нашим партнерам о том, что это лекарство нам нужно. Мы говорим, что это могут быть современные самолеты четвертого поколения, такие как F -16…", - говорит Варченко.

Добавим, между тем Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки украинские воины отбили 49 атак противника.

Российская федерация также продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины.

«В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта», - говорится в новом отчете Гештаба.

Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области: отделы миграционной службы россии работают без выходных.

Напомним, война может закончиться нескоро – новый пугающий прогноз.

Также сообщалось, что оккупанты равняют с землей еще три украинских города.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.