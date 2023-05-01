Военный эксперт Роман Свитан решил прокомментировать заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, что танков Абрамс в этом контрнаступлении не стоит ждать. Свое мнение специалист высказал для "Фабрики новостей".
"Абрамсы и леопарды первые не успеют на наступательные действия, а действительно ждем погоды, которая не будет баловать несколько дней. Дожди должны закончиться в начале следующей недели, дальше будет подсыхать, надо дней пять на то чтобы подсохло и дальше уже в районе 5-7 числа, если не будет дождей, то можно двигаться", - рассказал свое мнение Роман Свитан в интервью.
Также специалист отметил, что никто не будет затягивать с наступлением, ведь каждый день летней кампании на счету. Но принимать решение будет главнокомандующий Генштаба Валерий Залужный, когда и куда пойдут войска ВСУ. Техника Украине передана уже на 98% и она вся находится в Европе и может успеть подойти к начала кампании. Россия сейчас тоже ждет хорошей погоды, поэтому сузила линию фронту в районе Купянска, ведь из-за долждей невозможно там двигаться. Но у них остается возможность продолжать действовать в районе Кременной, где леса.
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