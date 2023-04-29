Беспилотники как минимум на 40 тысяч тонн "отминусовали" топлива для вражеских кораблей.

Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан в эфире "Радио НВ".

"Нефтебаза около 40 тысяч тонн, скорее всего дизеля, это нефтебаза российского флота, который базируется в Севастопольской бухте. Можно сказать, как минимум на 40 тысяч тонн "отминусовали" топлива для кораблей. Это миллионы долларов - примерно, около 20 миллионов долларов - это довольно существенные потери. Тем более перекачать, восстановить и открыть новую базу - довольно сложно быстро. Это хороший удар по боеспособности флота", - заявил Свитан.

Как говорит военный, беспилотники нанесли мощный удар не только по флоту врага.

"В соотношении с ценой самого удара - несколько беспилотников по 10 тысяч долларов, ну 50, ну 100 тысяч максимум. То есть соотношение 100 тысяч и миллионы долларов - очень хорошее в нашу пользу. Те силы, которые выполнили эту атаку - нанесли мощный удар и по флоту, и по финансовому состоянию самого флота в том числе", - добавил военный эксперт Роман Свитан.

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