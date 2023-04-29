Сегодня, 29 апреля, утром оккупанты ударили дронами, среди пострадавших – ребенок.
Как сообщает Национальная полиция Украины, армия России накрыла огнем 12 населенных пунктов.
Уничтожены и повреждены 65 гражданских объектов – 47 жилых домов, аптека, школа, кафе, рынок, магазины, помещения завода, водопровод, теплосеть, гражданские авто.
"Из «Градов» россияне обстреляли Торецк, убили человека, ранены. Повреждены 16 частных домов, социальная и критическая инфраструктура", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в результате вражеских атак полиция сообщила о раненых в Бахмуте, Очеретином и Временном Яру.
Сегодня в 4:50 оккупанты атаковали беспилотниками Малотарановку Краматорского района, повредили 8 частных домов и гараж. Ранены два человека, среди пострадавших маленький ребенок.
Сообщается, что благодаря помощи полиции были эвакуированы еще 652 человека из опасных мест.
Кроме того, вражеская армия сбросила авиабомбы на дома мирных жителей в Украине.
За сутки враг применял в пограничных Черниговской и Сумской области управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ракеты с вертолета.
Оперативное командование "Север" сообщает, что с 21:00 28 апреля до 08:00 29 апреля российские войска обстреляли приграничья Черниговской и Сумской области еще одиннадцать раз.
Напомним, будет пылать еще долго, пожарные в Крыму не справляются: что известно об эвакуации населения.
Также сообщалось о панике в Крыму из-за наступления ВСУ: россияне распродают свое имущество, закрывают бизнес.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре ракета убила женщину с ребенком, мужчина чудом выжил.