Оккупационные войска за сутки более 30 раз атаковали гражданское население Донецкой области.

Сегодня, 29 апреля, утром оккупанты ударили дронами, среди пострадавших – ребенок.

Как сообщает Национальная полиция Украины, армия России накрыла огнем 12 населенных пунктов.

Уничтожены и повреждены 65 гражданских объектов – 47 жилых домов, аптека, школа, кафе, рынок, магазины, помещения завода, водопровод, теплосеть, гражданские авто.

"Из «Градов» россияне обстреляли Торецк, убили человека, ранены. Повреждены 16 частных домов, социальная и критическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате вражеских атак полиция сообщила о раненых в Бахмуте, Очеретином и Временном Яру.

Сегодня в 4:50 оккупанты атаковали беспилотниками Малотарановку Краматорского района, повредили 8 частных домов и гараж. Ранены два человека, среди пострадавших маленький ребенок.

Сообщается, что благодаря помощи полиции были эвакуированы еще 652 человека из опасных мест.

Кроме того, вражеская армия сбросила авиабомбы на дома мирных жителей в Украине.

За сутки враг применял в пограничных Черниговской и Сумской области управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ракеты с вертолета.

Оперативное командование "Север" сообщает, что с 21:00 28 апреля до 08:00 29 апреля российские войска обстреляли приграничья Черниговской и Сумской области еще одиннадцать раз.

Напомним, будет пылать еще долго, пожарные в Крыму не справляются: что известно об эвакуации населения.

Также сообщалось о панике в Крыму из-за наступления ВСУ: россияне распродают свое имущество, закрывают бизнес.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре ракета убила женщину с ребенком, мужчина чудом выжил.