Уже сейчас детей в школах Крыма начали приучать к бомбоубежищам, заставляют приносить с собой сухпайки и воду. А многие россияне начали массово распродавать свое имущество, бизнес продает офисы и торговые точки. Все это происходит на фоне слухов о большом контрнаступлении ВСУ и военном освобождении Крыма украинской армией.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"Богатые коллаборанты, которые живут в Крыму, многие из них уже приобрели недвижимость в Краснодарском крае российской федерации, или приобрели недвижимость в третьих странах, например, в Турции. Такая есть информация. Есть те, кто начинает уезжать. Об этом свидетельствуют некоторые критерии. Ну, во-первых то, что активно продают на Авито бытовые предметы, причем относительно новые, которые были куплены 2-3 года назад, причем активно распродают. Сейчас очень плохая ситуация с бизнесом, есть много точек и офисов, которые там пытаются сдать или продать. То есть, это говорит о том, что они собираются убегать", - рассказал Эскендер Бариев.

Однако, по его словам, есть и другая ситуация, когда наши соотечественники вынуждены выезжать, это связано как с продолжающейся мобилизацией, так и с опасностью, которая есть в Крыму.

"И нам это действительно нужно, чтобы наши мужчины не принимали участие в вооруженных силах рф. А с другой стороны, нам нужно, чтобы больше наших соотечественников оставались в Крыму, потому что после деоккупации нам нужно восстанавливать и реинтегрировать Крым", - добавил член Меджлиса.

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