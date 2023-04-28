Донбасс попадет в оперативное окружение после захода ВСУ в Крым.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Дело в том, что Крым является первоочередной задачей не только потому, что это имеет политическое значение, но и военное.
Зайдя в Крым, Донбасс мы берем в оперативное окружение. С Крыма мы сможем обстреливать вдоль госграницы Украины российскую логистику в Донецкой и Луганской области. Так что Донбасс фактически получается под перекрестным огнем, но это в оперативном масштабе.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Землетрясение всколыхнуло Украину: кто из оказался в эпицентре событий, детали
ВСУ частично добились своих целей: сколько еще сможет держаться Бахмут и что будет потом
"Донецк и Луганск никто штурмовать не будет": как ВСУ могут уволить оккупированные города
Оборвалась жизнь знаменитого комика: Андрей Данилко поделился трагическим известием
Но без разрушения крымского моста это будет огромнейшая проблема. Кстати, об этом помалкивают, но насколько я понимаю, железнодорожный мост работает. Тяжелые составы идут. Они поменяли пролет, который просел в результате пожара. И также заканчивают восстановление автомобильной части. То есть мост готов к повторному удару", - говорит Олег Жданов.
Отметим, что целью предстоящего контрнаступления ВСУ должна быть изоляция Крыма, которая понимается даже в Кремле.
Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.
Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.
Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.