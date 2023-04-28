Донбасс попадет в оперативное окружение после захода ВСУ в Крым.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что Крым является первоочередной задачей не только потому, что это имеет политическое значение, но и военное.

Зайдя в Крым, Донбасс мы берем в оперативное окружение. С Крыма мы сможем обстреливать вдоль госграницы Украины российскую логистику в Донецкой и Луганской области. Так что Донбасс фактически получается под перекрестным огнем, но это в оперативном масштабе.

Но без разрушения крымского моста это будет огромнейшая проблема. Кстати, об этом помалкивают, но насколько я понимаю, железнодорожный мост работает. Тяжелые составы идут. Они поменяли пролет, который просел в результате пожара. И также заканчивают восстановление автомобильной части. То есть мост готов к повторному удару", - говорит Олег Жданов.

Отметим, что целью предстоящего контрнаступления ВСУ должна быть изоляция Крыма, которая понимается даже в Кремле.

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