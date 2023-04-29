Российские оккупанты на Бахмутском направлении применяют тактику волновых атак по украинским позициям. Однако, в отличии от российской армии, ВСУ делают все возможное, чтобы сохранить личный состав и уничтожать врага под корень.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Родион Кудряшов в ютуб-эфире "5 канала".

"На Бахмутском направлении враг не меняет тактику и делает все для того, чтобы применять волновые атаки, не жалея свою пехоту, не жалея непосредственно вагнеровцев, которые лава на лаву просто идут на наши силы обороны. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить свой личный состав, и параллельно с этим нанести максимальное поражение врагу, чтобы не только его остановить, но и уничтожить его под корень", - сказал Родион Кудряшов.

Также военный рассказал о подкреплении, которое бросают на убой российские командиры на Бахмутском направлении. По словам Родиона Кудряшова, ситуация такая, что не успевает закончиться одна рота или батальон, как россияне кидают в бой уже новых солдат.

"Ощущается именно то, что враг делает все для того, чтобы забрасывать наши позиции большим количеством пехоты, большим количеством снарядов. То есть, у врага нет пауз между теми процессами, когда у него заканчивается отделение, взвод, рота или батальон, он сразу же бросает следующие силы для того, чтоб не сбивать темп, не сбивать инициативу, вот которую они берут именно волновыми, как зомби, на наши рубежи", - рассказал военный.

Напомним, Оккупанты попали в ловушку ВСУ под Авдеевкой: "Все это выступление российских войск...".

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