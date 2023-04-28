Предстоящая контрнаступательная операция будет успешной, однако недостаточной для того, чтобы полностью очистить украинскую землю от российских захватчиков.

В этом уверен известный азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, пишет Politeka.net.

По его словам, ВСУ понадобится еще как минимум два контрнаступления.

«Причем вторая наступательная операция – она должна проходить в парадигме войны на истощение», - пояснил Рустамзаде в интервью "Фабрике новостей", добавив, что необходимо нанести такой урон противнику, чтобы у него не было сил оставаться на территории Украины.

Сейчас, по его словам, нужна наступательная операция с перспективой выхода к Крымскому перешейку. Еще одна или две необходимы для того, чтобы нанести россиянам максимальный урон.

«Уже видно возможности наступательной операции, которая будет сейчас – она не сможет привести к максимальному урону противника, после которого он не будет в состоянии выполнять боевые действия. Нет. Я считаю, что задуманные операции, наступательные операции – это перспектива шести месяцев, года.

Украинская армия в зависимости от поставок западного оружия сможет выполнить в общей сложности три операции, которые могут првиести к тому, что российская армия потеряет не только наступательную, но и оборонительную потенциал», - предположил Рустамзаде.

Эксперт акцентировал на том, что все будет зависеть от поставок средств огневого поражения от западных партнеров Украины.

Напомним, Рустамзаде также сказал, что будет, если ВСУ выйдут из Бахмута.

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