Оккупанты застряли на линии обороны от Временного Яра до Константиновки и не могут развернуться.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"ВСУ сегодня сдерживают россиян от выхода на Славянск, Дружковку, Краматорск и Константиновку, поэтому оборона города так важна для ВСУ. Несмотря на это, "вагнеровцы" не собираются покидать это направление.

Не успевают русские фланги. Они уперлись в линию обороны от Часового Яра до Константиновки по левому флангу, по правому флангу от Северска до Белогоровки, повернуть они не могут.

Бахмут, война, поле боя

Поэтому продвижение ОПГ Пригожина может быть в любой момент подрезано ударами на Попасную со стороны Белогоровки (с северо-востока) и с запада – со стороны той же Константиновки.

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ВСУ пока не могут прижать наемников из-за мокрой почвы, которая не позволяет задействовать на фронте тяжелую технику", - говорит Роман Свитан.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Бахмутском направлении применяют тактику волновых атак по украинским позициям. Однако, в отличии от российской армии, ВСУ делают все возможное, чтобы сохранить личный состав и уничтожать врага под корень.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.