Оккупанты застряли на линии обороны от Временного Яра до Константиновки и не могут развернуться.
Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.
Не успевают русские фланги. Они уперлись в линию обороны от Часового Яра до Константиновки по левому флангу, по правому флангу от Северска до Белогоровки, повернуть они не могут.
Поэтому продвижение ОПГ Пригожина может быть в любой момент подрезано ударами на Попасную со стороны Белогоровки (с северо-востока) и с запада – со стороны той же Константиновки.
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ВСУ пока не могут прижать наемников из-за мокрой почвы, которая не позволяет задействовать на фронте тяжелую технику", - говорит Роман Свитан.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Бахмутском направлении применяют тактику волновых атак по украинским позициям. Однако, в отличии от российской армии, ВСУ делают все возможное, чтобы сохранить личный состав и уничтожать врага под корень.
Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.
Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.
Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.