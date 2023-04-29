Оккупанты застряли на линии обороны от Временного Яра до Константиновки и не могут развернуться.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"ВСУ сегодня сдерживают россиян от выхода на Славянск, Дружковку, Краматорск и Константиновку, поэтому оборона города так важна для ВСУ. Несмотря на это, "вагнеровцы" не собираются покидать это направление.

Не успевают русские фланги. Они уперлись в линию обороны от Часового Яра до Константиновки по левому флангу, по правому флангу от Северска до Белогоровки, повернуть они не могут.

Поэтому продвижение ОПГ Пригожина может быть в любой момент подрезано ударами на Попасную со стороны Белогоровки (с северо-востока) и с запада – со стороны той же Константиновки.

ВСУ пока не могут прижать наемников из-за мокрой почвы, которая не позволяет задействовать на фронте тяжелую технику", - говорит Роман Свитан.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Бахмутском направлении применяют тактику волновых атак по украинским позициям. Однако, в отличии от российской армии, ВСУ делают все возможное, чтобы сохранить личный состав и уничтожать врага под корень.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

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