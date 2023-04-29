Военный эксперт Роман Свитан рассказал о неожиданном обстоятельстве, которое может навредить контрнаступлению украинских войск. По словам аналитика, камеры на трассах, которые включили, чтобы ловить водителей-нарушителей, могут сыграть на руку врагу.

Об этом Роман Свитан рассказал в эфире ютуб-канала "Фабрика новостей".

По словам эксперта, перед контрнаступлением в Украину ввозится много военной помощи от западных партнеров. Это настоящий логистический вызов, и включенные камеры на дорогах, к которым могут подключится российские хакеры, только навредят продвижению техники по стране.

"У нас же складов нет, у нас склады на колесах, у нас все в движении. С удивлением увидел сообщение о том, что включились камеры на дорогах. И это перед наступлением? Это когда начнет двигаться вся эта армада, все это железо наше, и они включаются? Когда это Министерство внутренних дел придумало включить камеры на дорогах? Есть сотни специалистов, которые к любой камере в мире подключится могут, не только к тем камерам, что смотрят на дорогах. То есть это получается перед началом движения этих сотен тысяч машин, этих миллионов снарядов? Это вопрос к СНБО, или к кому это вопрос?", - сказал Свитан.

Он также отметил, что сейчас в Украину зашло очень много групп корректировщиков и вскрылись российские "консервы". Это опасно тем, что они будут "контролировать" передвижения западной военной помощи. Так что у украинских контрагентов сейчас будет много работы, и начать нужно именно с отключения камер видеонаблюдения на дорогах.

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