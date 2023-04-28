Украинское командование может прибегнуть к уловкам, чтобы запутать россиян, но включились другие страны, чтобы помочь сорвать контрнаступление.

Контрнаступление начнется неожиданно и для россиян, и для украинцев. Именно в этом его суть, чтобы никто не знал, где оно начнется и в какой именно день. При этом сейчас несколько стран бросили все свои силы, чтобы не дать ВСУ выйти к границам 1991 года.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".

По его словам, несколько стран начали информационно-психологическую операцию против Украины. К тому же они объединились на дипломатическом фронте, чтобы убедить союзников Украины, перестать присылать вооружение для ВСУ.

"Есть несколько вмешательств со стороны других стран по некоторым ограничениям в нашем продвижении. Особенно это резво делает Китай, удержать от продвижения. Однозначно сейчас они будут делать все для того, чтобы мы не смогли выйти за границу 24 февраля. То есть, не освобождали Крым, Донбасс", - отметил Роман Свитан.

Роман Свитан отметил, что Китай, Бразилия, Франция, Иран и сама россия включились, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Они не будут нам как-то давать зайти в Крым или освободить Донбасс. Все эти постоянные заявления о переговорах и статьи о том, что ВСУ якобы не смогут победить армию рф - все это дело рук Китая и "консервов", которые повылазили. Того же Макрона и Бернса.

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