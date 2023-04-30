Удержать херсонское и запорожское направление с военной точки зрения россиянам просто невозможно.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Оптимальный вариант наступления, конечно, на южных рубежах. В районе херсонского и запорожского фронтов у россиян есть несколько откопанных линий обороны. Но хорошо подготовленные с инженерной точки зрения воинские части они удержать не смогут.

Поэтому здесь уже видна подготовка россиян к отходу и с херсонского направления, и с запорожского. Вырытые укрепления, расположение гарнизонных средств удержания говорят о том, что готовятся отходить с херсонского направления в сторону Крыма, а с запорожского направления отходить в сторону Мариуполя, Ростова – на Донбасс.

Такого же уровня укрепления россияне сооружали на правом берегу Херсонской области, на правобережье Днепра, когда готовились к отходу на левый берег, то есть такими уступами в шахматном порядке вырыты укрепления. Их уже видно, и видна подготовка к отходу.

Тут вопрос: к управляемому или к бегству. Если будет быстрое продвижение украинских войск, это будет разгром с бегством. А если будет управляемый отход россиян под давлением украинских войск, то это примерно такой же уровень отхода, как было на правом берегу Днепра.

Удержать херсонское и запорожское направление с военной точки зрения просто невозможно: узкая полоса фронта, прижатая к двум морям на ширине в 500-600 километров, в глубину 100 километров, – нет военного механизма его удержать, тем более это приазовские степи – не за что зацепиться: ни рек, ни возвышенностей, ровная, как стол, поверхность", - говорит Роман Свитан.

Напомним, одного контрнаступления ВСУ будет недостаточно.

Также сообщалось, что из-под завалов многоэтажки достают тела, количество погибших растет.

Кроме того, Politeka.net писала о таинственном отравлении кафиров под Мелитополем, на тот свет отправились сразу 20 кафиров.