Кроме того из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300.
Как свидетельствуют данные портала Flightradar, направление самолета не указывается, также сообщается, что аэропорт Симферополя для гражданских лайнеров закрыт, передает "Крым Реалии".
Известно, что специальный летный отряд «Россия» – это предприятие, которые осуществляет перевозку должностных лиц рф, и других важных лиц спецслужб россии или ВС рф.
В Фейсбук местные жители сообщили, что на выезде с Крыма перед мостом с 4 утра образовалась огромная пробка.
"Большая пробка, люди с 4 утра до сих пор стоят", - пишут в сети.
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Напомним, в Севастополе беспилотник поразил резервуар с топливом - вспыхнул масштабный пожар.
Вспыхнул пожар на площади тысяча квадратных метров в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.
Информацию о дроне подтвердил назначенный россией так называемый "губернатор" Михаил Развожаев. Местные паблики пишут, что БПЛА подлетел со стороны мыса Фиолент.
По данным "губернатора" , никто не пострадал, гражданских объектов рядом с пожаром нет.
Также сообщается, что жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, эвакуировать не будут, поскольку угрозы гражданским объектам нет.
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Также сообщалось о панике в Крыму из-за наступления ВСУ: россияне распродают свое имущество, закрывают бизнес.
Кроме того, Politeka.net писала, что захват Бахмута не принесет россиянам никакой военной пользы: какой "сюрприз" ожидает оккупантов за городом.