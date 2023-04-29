Конкретные подготовительные операции, которые Генштаб готовит по всем направлениям с поддержкой наших западных партнеров, с формированием мощных подразделений прорыва, с формированием новых стратегических направлений ведения операций и на востоке, и на юге Украины – это перспектива освобождения территорий в ближайшие месяцы.

Об этом в интервью на ютуб-канале "Фабрика новостей" рассказал бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж

"Сегодня стратегическая позиция – мы должны выиграть на поле боя. Как на востоке и юге – освободить Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, и систематически эффективными военными средствами зайти в Крым. Крым – это западня дня путина. Это не является каким-то анклавом, как они говорили, что там может быть крепость. Крепости нет. Там сегодня уже растут панические настроения, не только среди русскоговорящего населения или россиян, которые туда заехали, но и среди военных.

Поэтому удачные стратегические операции по освобождению юга и заход в Крым – это перспектива освобождения своих территорий, и это фактически крах режима. Потому что в этой ситуации – это будет крах для путина. Потому что то, что он начал – фактически превратил в свое поражение, и поражения россии и российского общества. Ему даже вот эти все зомбированные россияне не простят этого. А его окружение будет переориентироваться на переговоры с Западом, чтобы уберечь себя, но устранить путина", - рассказал Маломуж.

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