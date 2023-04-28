Журналист Василий Пехньо в эфире "Фабрики новостей" рассказал, как россияне своими тупыми действиями загоняют себя в ловушку под Авдеевкой.

"На Авдеевку, согласно сообщению Генштаба, за последние сутки враг совершал атаки на Первомайское и Северное — это фактически одно направление на юг Авдеевки. Не знаю я вообще, что это им даст. Это абсолютно какие-то инерционные атаки, потому что все это выступление российских войск в этом четырехугольнике — это так же податливая территория и податливый фланг для того, чтобы получить удары от Вооруженных сил Украины, когда у нас на это уже будут соответствующие силы, поэтому по сути своей россияне загоняют себя в очередную ловушку в этом районе, без дальнейших возможностей продвижения. Просто какие-то инерционные, тупые, на самом деле деяния", — заявил журналист.

Он добавил, что южнее оккупанты давят на Марьинку. В городе уже не осталось ни одного уцелевшего здания, но оккупантам до сих пор не удается взять его.

"И так же сюда они совершают свои многочисленные атаки сейчас. Ну, возможно, хотят две себе медальки навесить за взятие Марьинки и взятие Бахмута до 9 мая. Но именно на этом направлении продолжается методическое уничтожение тех остатков российской танковой прежде всего мощности и бронированной также, на этом марьинско-авдеевском направлении", - подчеркнул Василий Пехньо.

На Угледарском направлении, по его словам, враг не совершал атак, по крайней мере, об этом нам не сообщает Генеральный штаб.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Умани.

Также сообщалось о массированной ракетной атаке на Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что найдены новые массовые захоронения в Мариуполе.