Зимняя кампания рф полностью провалена, оккупанты потеряли как минимум 150 тысяч человек.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что не будет опративного простора за Бахмутом для российской армии. Если мы откроем карту и посмотрим рельеф возле населенного пункта Часов Яр, мы увидим, что Бахмут с запада подперт господствующими высотами.

И оккупанты если возьмут Бахмут, что еще не факт, мы садимся на эти высоты. Там уже давным-давно все готово в плане линии обороны, построения на этих высотах. И россияне упрутся в эти высоты. И даже сам Часов Яр находится за этими высотами.

Этот принцип ВСУ используют с первого дня массированного вторжения на нашу территорию. Мы отступаем с рубежа на рубеж - наши войска ни разу не убежали и планово отходят на следующий рубеж обороны. И российские войска, подойдя к этому рубежу, начинают все сначала.

Начинались боевые действия со 150-175 тысяч - столько оккупантов вторглось в феврале 22-го года. В декабре перед началом зимней кампании было 350 тысяч было отмечено. Сегодня отмечено уже 370 тысяч на нашей территории. Так вот, 175 тысяч вторгалось, в сентябре объявлена мобилизация - 350 отмобилизовали. Куда делись 150 тысяч россиян? Это чистые потери. Зимняя кампания рф полностью провалена", - говорит Олег Жданов.

Напомним, в ночь на 27 апреля оккупанты ракетами "Калибр" атаковали Николаев.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.