Полыхает пожар на площади тысяча квадратных метров в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.
Информацию о дроне подтвердил назначенный россией так называемый "губернатор" Михаил Развожаев. Местные паблики пишут, что БПЛА подлетел со стороны мыса Фиолент.
По данным "губернатора" , никто не пострадал, гражданских объектов рядом с пожаром нет.
Также сообщается, что жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, эвакуировать не будут, поскольку угрозы гражданским объектам нет.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Удержать от продвижения": несколько стран включились, чтобы не дать ВСУ освободить Крым и Донбасс
"Второй Сталинград": Бахмут практически уничтожен, оккупанты продвигаются
Из-под завалов выносят тела, количество погибших детей увеличилось: "Хочу выть от боли"
Массированный ракетный удар по Киеву: оккупанты били из самолетов, известны последствия
"Эвакуация проводится не будет. Гражданским объектам ничего не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов", - сообщили так называемые местные "власти".
Кроме того, местные СМИ сообщают, что на месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
Кроме того, ожидается прибытие пожарного поезда для того, чтобы ликвидировать пожар - вероятно, пожарные своими силами потушить огонь не могут.
Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания. По его словам пожар на топливных резервуарах в Севастополе планируют потушить к 18:00
Напомним, когда ВСУ зайдут на полуостров, и что для этого нужно
Также сообщалось о панике в Крыму из-за наступления ВСУ: россияне распродают свое имущество, закрывают бизнес.
Кроме того, Politeka.net писала, что захват Бахмута не принесет россиянам никакой военной пользы: какой "сюрприз" ожидает оккупантов за городом.