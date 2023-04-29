В Севастополе беспилотник поразил резервуар с топливом - вспыхнул масштабный пожар.

Полыхает пожар на площади тысяча квадратных метров в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Информацию о дроне подтвердил назначенный россией так называемый "губернатор" Михаил Развожаев. Местные паблики пишут, что БПЛА подлетел со стороны мыса Фиолент.

По данным "губернатора" , никто не пострадал, гражданских объектов рядом с пожаром нет.

Также сообщается, что жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, эвакуировать не будут, поскольку угрозы гражданским объектам нет.

"Эвакуация проводится не будет. Гражданским объектам ничего не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов", - сообщили так называемые местные "власти".

Кроме того, местные СМИ сообщают, что на месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.

Кроме того, ожидается прибытие пожарного поезда для того, чтобы ликвидировать пожар - вероятно, пожарные своими силами потушить огонь не могут.

Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания. По его словам пожар на топливных резервуарах в Севастополе планируют потушить к 18:00

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