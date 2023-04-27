Строящееся 15-этажное здание загорелось в столице рф.

Как сообщают россСМИ, на площади в огне, предварительно, порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, - говорит представитель экстренных служб столицы россии.

"Пожар разгорается, а пожарники не достают", - говорит на видео очевидец, вероятно, строитель.

В пресс-службе МЧС сообщили, что происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 квадратных метров.

К слову, раннее пламя вспыхнуло в поселке Сосьва Свердловской области, пишет Politeka.net со ссылкой на соцсети и местные СМИ.

В результате огонь уничтожил значительную часть поселка. Всего в населенном пункте проживает чуть больше 7000 человек. На данный момент сообщается, что сгорели около сотни жилых домов, а также магазины, школа, больница.

В МЧС заявили, что в ходе разбора завалов обнаружен один погибший. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Также сильный пожар прозошел в поселке Висим под Нижним Тагилом. Там дома горели на двух улицах одновременно. Есть версия, что огонь перебросился на дома с загоревшейся травы.

Напомним, в Москве срочно закрывают Красную площадь - что происходит.

Также сообщалось о новой беспощадной рактеной атаке россии по Украине.

Кроме того, Politeka.net писала о новом огромном кладбищее "вагнеровцев".