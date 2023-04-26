Пламя вспыхнуло в поселке Сосьва Свердловской области, пишет Politeka.net со ссылкой на соцсети и местные СМИ.

В результате огонь уничтожил значительную часть поселка. Всего в населенном пункте проживает чуть больше 7000 человек. На данный момент сообщается, что сгорели около сотни жилых домов, а также магазины, школа, больница.

В поселке Сосьва Свердловской области горят более 50 домов.



Всего в посёлке проживает чуть больше 7000 человек, о пострадавших не сообщалось. Сейчас на месте работают МЧС. Для местных жителей приготовили пункт временного размещения. pic.twitter.com/6QI6cvMtEF — Лентач (@oldLentach) April 25, 2023

«Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония — полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас», - рассказывают местные.

В поселке Сосьва свердловской области из-за пожара, начавшегося с возгорания травы, уже сгорели 92 дома, колония, пилорама и асфальтово-бетонный завод.



Карма! То есть гойда! pic.twitter.com/g60lHIdQXM — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) April 25, 2023

В МЧС заявили, что в ходе разбора завалов обнаружен один погибший. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

«Для местных выживших приготовили котел временного размещения. Эти черти только так умеют. Потом обратно в чисто поле», «Тушить экономически нецелесообразно», «Не волнуйтесь жители Сосьва, всё это по плану СВО. Владимир Владимирович сказал что всё в пределах сроков», "Карма!", - комментируют пользователи соцсетей апокалиптические кадры пожара.

В Свердловской области 240 заключенных с ВИЧ из лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23 провели по улицам горящего поселка Сосьва.



50 домов сгорело в поселке, пожар продолжается, тушить видимо нк собираются.



Снова кто-то покурил в россии. pic.twitter.com/vItcDapiEm — Yalchin (@Kerim___Y) April 25, 2023

Также сильный пожар прозошел в поселке Висим под Нижним Тагилом. Там дома горели на двух улицах одновременно. Есть версия, что огонь перебросился на дома с загоревшейся травы.

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