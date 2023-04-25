Красная площадь в российской столице будет полностью закрыта для посетителей.

Красную площадь в Москве закроют с 27 апреля и откроют только в мае – десятого числа. В отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) рф убеждают, что причина – подготовка к проведению Парада Победы.

Ранее стало известно, что с 23 апреля по 15 мая не будет производиться допуск посетителей в мавзолей Ленина. Это также якобы связано с подготовкой и проведением в Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий.

Московский Кремль также будет закрываться. Так, 7 Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая — весь день.

Добавим, украинские ударные беспилотники все ближе подбираются к Москве. Так, за два месяца в окрестностях российской столицы упали два дрона.

Так, в Подмосковье в 300 метрах от жилых домов рухнул дрон со взрывчаткой C-4. Это был БПЛА UJ-22 Airborn, снаряженный почти 17-ю кг взрывчатки (30 брикетов по 570 гр), утверждают пропагандистские СМИ.

Летел БПЛА с северо-восточной стороны, облетев перед падением Москву по полукругу. Дальность полёта дрона составляет более 800 км.

Также дроны массово атаковали Белгородскую область. Один из них якобы сбросил бомбу на телекоммуникационную вышку, второй упал на дизельный трансформатор, ещё два целей не достигли.

Отметим, что на парад 9 мая в Москву приедет только президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В Кремле отметили, что, мол, не приглашали иностранных гостей, так как «это не круглая дата».

Напомним, что в 2022 году на параде в честь Дня Победы в Москве не было ни одного иностранного лидера.

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