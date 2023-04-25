Стало известно о погибшей женщине в результате ужасной атаки оккупантов на центр Купянска Харьковской области.

Сейчас известно, что женщина была работницей краеведческого музея, в который попала ракета. Число раненых возросло.

Так, сначала сообщалось о пяти раненых, но на данный момент известно о 10 людях, получивших ранения.

Трое из них госпитализированы, 7 имеют легкие повреждения и получили помощь на месте.

Также известно, что по меньшей мере два человека остаются под завалами.

«Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Имеем и будем отвечать!

Вечная память погибшей и соболезнования родным. А ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет и будет безжалостной», - прокомментировал новую ужасную атаку со стороны россиян президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее появились кадры с места попадания ракеты С-300.

Добавим, между тем стало известно, что за минувшие сутки оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области. Еще 13 человек получили ранения.

Так, на Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза – Пречистовку.

На Донецком направлении зафиксировано 6 обстрелов Кураховской общины — повреждены школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинского общества поврежден дом.

Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и Градов — повреждены дома на 5 улицах.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Нью-Йорке, повреждена школа в Часовоярской общине. Под обстрелы попали окрестности Ильиновской общины.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.

Напомним, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты прут на трех направлениях.