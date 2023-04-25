Сейчас известно, что женщина была работницей краеведческого музея, в который попала ракета. Число раненых возросло.
Так, сначала сообщалось о пяти раненых, но на данный момент известно о 10 людях, получивших ранения.
Трое из них госпитализированы, 7 имеют легкие повреждения и получили помощь на месте.
Также известно, что по меньшей мере два человека остаются под завалами.
«Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Имеем и будем отвечать!
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Вечная память погибшей и соболезнования родным. А ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет и будет безжалостной», - прокомментировал новую ужасную атаку со стороны россиян президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, ранее появились кадры с места попадания ракеты С-300.
Добавим, между тем стало известно, что за минувшие сутки оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области. Еще 13 человек получили ранения.
Так, на Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза – Пречистовку.
На Донецком направлении зафиксировано 6 обстрелов Кураховской общины — повреждены школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинского общества поврежден дом.
Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и Градов — повреждены дома на 5 улицах.
На Горловском направлении 3 человека ранены в Нью-Йорке, повреждена школа в Часовоярской общине. Под обстрелы попали окрестности Ильиновской общины.
На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.
Напомним, что продвижение россиян в Бахмуте остановилось.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты прут на трех направлениях.