Более 200 свежих могил обнаружили в Новосибирске на Гусиноброском кладбище, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

"Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го... По примерным подсчетам, речь может идти о более чем 200 могилах", - говорится в материале местных журналистов.

Имена на крестах, которые удалось проверить журналистам, ранее, естественно, не фигурировали в отчетах и пресс-релизах о гибели солдат-оккупантов.

«Закрепились»,

«Все по плану»,

«Кто-то в землю, а кто-то на крестах и венках поднимается», «хоть работа в селе появилась - ямы копать! Люди довольны»,

«Со временем там будет мусорная свалка», - комментируют кадры с новыми могилами пользователи соцсетей.

Добавим, что, по данным СМИ, в ЧВК Вагнера воюют заключенные с ВИЧ, их вербуют, обещая лекарства, которых нет в колонии.

Об этом пишет The New York Times, которая поговорила с несколькими заключенным с ВИЧ-положительным статусом, попавшим в украинский плен. Согласно оценке украинской разведки, около 20% российских солдат, набранных из колоний, заражены ВИЧ.

«Я понял, что меня ждет либо быстрая, либо медленная смерть. Я выбрал быструю», — рассказал один из «вагнеровцев» Тимур, который попал в плен.

Его взвод отправили в бой на окраинах Бахмута. Большинство были убиты в первый же день.

В свою очередь украинские защитники рассказывают, что в Бахмуте чвк "вагнер" бросает на штурм женщин-заключенных

У врага дефицит личного состава, поэтому они пытаются хоть как-то восполнять свои потери. Женщин бросают как в тыл, так и на штурмы.

"Структура нынешних попыток штурмов носит очень жестокий характер по отношению к их людям. Если штурмовая группа состоит из 8-10 человек, когда остается 1-2 в живых, то они не забирают людей, а требуют продолжения штурма", — рассказал командир батальона "Сила Свободы" Михаил Крыжановский.

Напомним, Кремль после взрівов срочно закрывает Красную площадь.

Крім того, Politeka.net писала про страшні наслідки атаки на центр Куп'янська.

Також Politeka.net повідомляла, що окупанти пруть на трьох напрямках.