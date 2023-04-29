В Крыму может повторится ситуация, которая была на правом берегу Днепра.

Чтобы не делали оккупанты - они не смогут закрепиться в Крыму.

Как сообщил военный Роман Свитан в эфире "Радио НВ", все попытки оккупантов закрепиться в Крыму - тщетны.

"Это нереально. Это примерно такая же ситуация, как на правом берегу Днепра. Они прекрасно знали, какие у нас есть средства поражения и они прекрасно знали, чем мы располагаем, Они прекрасно знали как можно противодействовать некоторым средствам, но само положение армии, которая находится в невыгодном с военной точки зрения, положении ведет к ее поражению. Вопрос времени осознания и принятия решения", - говорит Свитан.

По словам военного, россияне будут вынуждены уходить из Крыма.

"По правому берегу Днепра - они вовремя осознали невыгодность удерживания правого берега и приняли решение об уходе и ушли с правого берега. То же самое будет и в Крыму - невыгодность с военной точки зрения и положение армии в Крыму, обязательно после уничтожения Крымского моста - тогда эта невыгодность будет явной - вынудит россиян принимать решение об уходе, либо до того как мы подойдем к Крыму, либо после того, как будет понятно, что не избежать россиянам разгрома.", - добавил военный эксперт Роман Свита.

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