В Польше часть обломков самолетов рухнула на частную территорию.

ЧП произошло во время показательного полета по случаю открытия аэропорта Варшава -Радом.

Сообщается, что там столкнулись два летательных аппарата «Orlik», часть обломков рухнула на дома, сообщает "InPoland".

По словам местных жителей, они услышали громкий хлопок.

На месте падения были обнаружены самолеты, используемые пилотажной группой «Орлик».

Пресс-офицер муниципального штаба государственной пожарной службы в Радоме Эвелина Боркух прокомментировала произошедшее.

«Мы участвовали в мероприятиях, связанных с вероятным падением части самолета. Наши действия состоят в обеспечении безопасности места происшествия. Некоторые из них (обломки – ред.), вероятно, принадлежали военной машине, поэтому любую другую информацию по этому поводу предоставит армия», - заявила Боркух.

К счастью, пилоты не пострадали и приземлились на землю.

На данный момент известно, что улица перекрыта, туда могут попасть только местные жильцы.

На месте работают десятки полицейских.

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