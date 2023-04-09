Журналист Иван Яковина в эфире "Радио НВ" прокомментировал статью "The Wall Street Journal" о том, что у российских авиакомпаний заканчиваются запчасти для самолетов.

В частности, директор аэрокосмической корпорации Airbus Гильом Фори выразил крайнюю обеспокоенность по этому поводу.

"По его словам, если отбросить словесную шелуху - если россия в ближайшее время не закончит войну и не уберется с украинской территории, и не будут отменены санкции - то самолеты Airbus в ближайшее время начнут падать в российской федерации из-за нехватки и недостаточного технического обслуживания. Самолеты работают на износ, их никто не ремонтирует", - говорит Яковина.

Также, по словам журналиста, Гильом Фори рассказал о том, что помимо запчастей российские авиакомпании потеряли доступ к онлайн документации по устранению неполадок.

"Они не могут обновить программное обеспечение необходимое для безопасной работы самолётов. То есть и железо сломалось, и ремонтировать не могут, и еще и программное обеспечение, которое сейчас в самолетах важнейшая часть... Короче говоря, я бы не рискнул сейчас в россси сесть в самолет", - рюзюмировал журналист.

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